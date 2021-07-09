НАТО и Украина отработали уничтожение «квазиреспублики» в рамках учений

НАТО и Командование Вооруженных сил Украины уничтожили «квазиреспублики» в рамках учений Sea Breeze 2021.

Военные отработали подавление выступлений, схожих с теми, что имели место в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил Украины на странице в Facebook.

В сообщении говорится, что по легенде учений, незаконные вооруженные формирования захватили органы государственной власти и обустроили ряд лагерей, блокпостов для контроля транспортных путей, аэродромов и важных объектов инфраструктуры с целью создания квазиреспублики.

Ранее болгарский бригадный генерал Валентин Цанков в интервью порталу Dir.bg обратил внимание на беспрецедентный масштаб учений НАТО Sea Breeze, указав при этом на доминирующее положение России в этом регионе. Генерал отметил, что Россия выступает против этих учений, защищая свои границы, и подчеркнул, что так делала бы любая другая страна.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.