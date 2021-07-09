Хакер взломал сайт ВМСУ и опубликовал секретные данные военных учений НАТО

«Джокер ДНР» взломал сайт Военно-морских сил Украины (ВМСУ) и опубликовал секретные данные с учений НАТО Sea Breeze-2021. Об этом хакер сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, к сайту было привязано облачное хранилище данных с секретными документами ведомства. В частности, он обнаружил списки украинских и иностранных участников проходящих сейчас военно-морских учений альянса в Черном море.

«Хочу, что б весь мир знал, что каждый, кто будет сотрудничать с Украиной, получит только неприятности и унижения», —прокомментировал свои действия хакер.

Сразу после этого сообщения на канале появились скрины этих списков, а затем и ссылка на весь архив.

Сайт ВМСУ перестал работать 9 июля. Вместо новостей военного подразделения появились картинки с изображением Джокера и подписью «Взял попользоваться вашим сайтом на время учений». Ответственность за взлом взял на себя автор Telegram-канала «Джокер ДНР».

6 июля произошел сбой в работе сайтов Офиса президента, Службы безопасности Украины, Национального антикоррупционного бюро, Службы внешней разведки и Государственного бюро расследований. Власти страны пока не раскрыли, кто стоял за атакой.

28 июня на Украине стартовали самые масштабные в истории международные военные учения Sea Breeze. В них принимают участие пять тысяч военных из 32 стран, а также 32 корабля, 40 самолетов и 18 команд спецопераций и дайвинговых групп. Часть из них представляют страны НАТО.