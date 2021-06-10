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Японии предрекли судьбу Украины из-за России

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Фото: Issei Kato / Reuters

Японии предрекли судьбу Украины из-за «осады» хакеров из России и Китая. Об этом пишет директор научно-исследовательского института проблем безопасности корпорации Fujitsu Ёсикадзу Ватанабэ в своей колонке для Daily Shincho.

По его мнению, разные страны пытаются украсть чужие технологии, оказать влияние на общественное мнение и разрушить работу государственных организаций и систем как раз с помощью кибератак. Так, Ватанабэ указал на причины, по которым это делает Китай: ради экспансии и гегемонии в азиатском регионе.

При этом у Пекина есть огромные ресурсы, чтобы обеспечивать сотни хакеров, а Япония, напротив, «постоянно проигрывает», поскольку недостаточно защищает себя от кибератак. По словам Ватанабэ, если власти не озадачатся этим, страну ждет положение нынешней Украины.

«Есть пример, который доказывает важность киберопераций. Это украинский кризис и аннексия Крыма в 2014 году. Этот конфликт привлек внимание военных разных стран как отличный образец новых методов ведения войн в новую эпоху... Киев столкнулся со значительными рисками в сфере безопасности цепочки поставок, о чем говорят и местные эксперты», — цитирует эксперта «ИноСМИ».

В октябре 2020 года эксперты в сфере кибербезопасности рассказали, что неизвестные хакеры атаковали компании, занимающиеся разработкой вакцины от коронавируса в Японии. Преступники якобы пытались украсть конфиденциальную информацию о разработках лекарства с апреля 2020-го.

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