Хакеры выбили из крупнейшего производителя мяса 11 миллионов долларов

Крупнейший производитель мяса JBS, который в конце мая был вынужден частично приостановить работу из-за кибератаки, заплатил преступникам выкуп в биткоинах на сумму в 11 миллионов долларов, сообщил The Wall Street Journal глава американского подразделения мясной компании Андре Ногейра (Andre Nogueira).

«Платить преступникам очень неприятно, но мы правильно поступили в интересах наших клиентов», — сказал Ногейра.

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На уступки вымогателям, по словам главы компании, пришлось пойти, чтобы защититься от дальнейших проблем и избежать негативного влияния на бизнес, зависящий от поставок JBS. Компания заплатила деньги уже после того, как большая часть скотобоен вернулась к работе.

JBS, по словам Ногейры, узнала об атаке, когда технические сотрудники обнаружили проблемы с некоторыми из серверов. Вскоре было найдено сообщение с требованием выкупа: в обмен на деньги вымогатели обещали вернуть доступ к системам компании. JBS сразу же сообщила об атаке Федеральному бюро расследований (ФБР), и IT-специалисты стали отключать системы компании, чтобы опередить преступников. К переговорам привлекли специалистов по кибербезопасности и консультантов. Предприятие еще анализирует свои IT-системы, и пока что неясно, как именно злоумышленникам удалось получить к ним доступ.

JBS подверглась кибератаке 30 мая, после чего была остановлена работа скотобоен сразу в нескольких странах. Под угрозой оказались цепочки поставок мяса. ФБР утверждает, что за атакой стоят сервисы REvil и Sodinokibi.

В начале мая выкуп после атаки кибервымогателей пришлось заплатить и крупнейшему в США оператору топливных трубопроводов Colonial Pipeline. Речь шла о сумме в 4,4 миллиона долларов. Часть денег власти страны сумели вернуть, операцией по отслеживанию платежа занялась ФБР.