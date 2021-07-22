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Меркель понадеялась на Россию в вопросе о санкциях против «Северного потока-2»

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Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Olivier Matthys / AP

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что именно Россия может сделать так, чтобы Европейскому союзу не пришлось вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Ее цитирует Reuters.

Меркель понадеялась, что Москва будет придерживаться своих обещаний и не станет использовать проект как инструмент давления на другие страны. В противном случае Германия выступит с ответной реакцией: канцлер не уточнила, какой именно, но признала, что для этого «есть разные инструменты».

Кроме того, политик прокомментировала соглашения между США и Германией по вопросам о газопроводе. Она заявила, что достигнутый компромисс — это однозначно позитивный шаг в урегулировании споров, однако соглашение все равно не может уладить все разногласия между сторонами.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». Теперь ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

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