Меркель понадеялась на Россию в вопросе о санкциях против «Северного потока-2»

Канцлер Германии Ангела Меркель считает, что именно Россия может сделать так, чтобы Европейскому союзу не пришлось вводить санкции против газопровода «Северный поток-2». Ее цитирует Reuters.

Меркель понадеялась, что Москва будет придерживаться своих обещаний и не станет использовать проект как инструмент давления на другие страны. В противном случае Германия выступит с ответной реакцией: канцлер не уточнила, какой именно, но признала, что для этого «есть разные инструменты».

Кроме того, политик прокомментировала соглашения между США и Германией по вопросам о газопроводе. Она заявила, что достигнутый компромисс — это однозначно позитивный шаг в урегулировании споров, однако соглашение все равно не может уладить все разногласия между сторонами.

21 июля заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Вашингтон и Берлин достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2». Теперь ФРГ будет обязана добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины и санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.