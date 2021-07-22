Порошенко призвал Украину отказаться от «договорняков за спиной»

Власти Украины не должны прекращать борьбу против строительства российского газопровода «Северный поток-2». Об этом на своей странице в Facebook заявил пятый президент республики и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.

По его словам, международные партнеры страны «должны увидеть сильную и внутренне объединенную Украину», которая «не воспринимает никаких "договорняков" за своей спиной». Он призвал Киев отказаться от поддержки договоренностей между Вашингтоном и Берлином и потребовать прекращения достройки и запуска «Северного потока-2».

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Порошенко также добавил, что украинские оппозиция и гражданское общество должны поддержать президента Владимира Зеленского перед его визитом в США в августе.

Ранее стало известно, что 30 августа в Вашингтоне состоится встреча украинского лидера с президентом США Джо Байденом. Планируется, что во время переговоров они обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, а также борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

21 июля США обнародовали детали соглашения с Германией по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае, если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор, против нее будут введены санкции.