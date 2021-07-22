В Киеве назвали решение по «Северному потоку-2» холодным душем

Совместное заявление США и Германии по «Северному потоку-2» стало холодным душем для Киева и приговором его русофобской политике. Такое заявление сделал глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в интервью изданию «Стена», опубликованном на сайте ОПЗЖ.

По словам политика, договоренности США и Германии являются следствием «непродуманного и даже дилетантского подхода» украинских властей к построению международных экономических отношений, который и привел к абсолютному стратегическому проигрышу.

Медведчук также выразил мнение, что вместо попыток заручиться покровительством Запада, Киеву следовало реализовать давно разработанный проект трехстороннего газотранспортного консорциума при участии Евросоюза и Росcии. Помимо этого политик заявил о необходимости перезагрузки отношений между Россией и Украиной. Создание подобного объединения может способствовать этому, отметил он.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве «оружия» против Украины. В рамках соглашения ФРГ также возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.