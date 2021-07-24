На Украине назвали вариант компенсации за запуск «Северного потока-2»

Депутат Верховной Рады Ирина Верещук в эфире канала Obozrevatel заявила, что сближение Украины с НАТО может стать определенной компенсацией за запуск «Северного потока-2».

«Я получила сообщение от нашего Украинского альянса в Швеции о том, что в шведском парламенте сейчас достаточно акцентировано рассматривается предложение, чтобы Швеция лишилась своего нейтрального статуса и сделала предложение — вступить в НАТО вместе с Украиной», — отметила она.

Верещук считает, что за такое решение могут выступить некоторые европейские политики на фоне грядущего запуска газопровода. По ее мнению, Киеву могут дать План действий по членству (ПДЧ) в НАТО. Такое развитие событий депутат назвала «большой победой».

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

