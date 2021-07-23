На Украине усомнились в поддержке США и Германии

В Киеве усомнились в поддержке со стороны Вашингтона и Берлина. Об этом пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров рассказал порталу «Страна.ua».

По его мнению, совместное заявление США и Германии о поддержке Украины и европейской энергетической безопасности является лишь декларацией намерений. «Я подчеркиваю, что это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи», — отметил он.

Никифоров заявил, что Украина пока не в курсе, каким образом Германия будет выполнять взятые на себя обязательства. «Для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнерами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное — юридическом, чтобы договориться о таких гарантиях, которые отбили бы у России желание использовать "Северный поток-2" как оружие», — заключил он.

Накануне советник руководителя офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Киев рассчитывает прояснить позицию западных партнеров по газопроводу во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон. Он также добавил, что власти страны больше не могут полагаться на формальные политические обещания.

Ранее стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать строительству газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае, если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.