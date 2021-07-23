Украина потребовала санкций против оператора «Северного потока-2»

Санкции против Nord Stream 2 AG, оператора газопровода «Северный поток-2», и других компаний, связанных с проектом, по-прежнему необходимы, и Украина будет требовать их. Об этом во время визита в Вашингтон заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает РИА Новости.

По его словам, в Киеве внимательно прочитали совместное заявление Германии и США, в котором стороны договорились о действиях в отношении почти завершенного газопровода. Однако основные проблемы и вызовы в области безопасности, стоящие перед Украиной, остаются без ответа.

Глава «Нафтогаза» рассказал, что Украина продолжит объяснять всем сторонам, что президент России Владимир Путин хочет использовать газ в качестве геополитического оружия, в связи с чем продолжать санкционное давление необходимо.

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Он выразил надежду, что ситуацию изменит визит главы Украины Владимира Зеленского в США в конце августа. У него будет возможность объяснить своему американскому коллеге Джо Байдену, какие угрозы несет «Северный поток-2».

При этом инструменты для остановки есть, напомнил Витренко. Во-первых, газопровод надо сертифицировать по европейским правилам. Затем европейские компании должны будут начать бронировать мощности у оператора, чтобы получать газ по «Северному потоку-2». Если Nord Stream 2 AG будет под санкциями, то заказывать у него газ никто не будет.

Накануне Витренко сообщил о мощной двухпартийной и двухпалатной поддержке, которую он получил на встречах с американскими конгрессменами. По словам главы «Нафтогаза», его собеседники поддерживают позицию Киева и готовы отстаивать ее в Конгрессе.

До этого с призывом к Евросоюзу не допустить запуска «Северного потока-2» обратились члены комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной Рады Украины. Бывший президент Украины Петр Порошенко также призвал оппозицию и гражданское общество поддержать Зеленского перед его визитом в США.