В США нашли возможность уничтожить «Северный поток-2»

В США нашли возможность уничтожить достигнутое между Вашингтоном и Берлином соглашение по газопроводу «Северный поток-2», сообщает Bloomberg.

Колумнист агентства Эли Лейк уверена, что на это способны конгрессмены-республиканцы во главе с сенатором Пэтом Туми. Политики могут применить закон «О противодействии противникам Америки посредством санкций». В частности, в нем есть пункт, позволяющий блокировать отказ президента от введения ограничительных мер.

Как указывает Лейк, с республиканцами в этом согласны многие демократы: часть американских политических элит ожидала бы такого «пророссийского» шага от предыдущего президента Дональда Трампа, ранее заподозренного в связях с Россией, но не от демократа Джозефа Байдена. Позиция Трампа в отношении РФ оказалась более жесткой, чем у нынешнего лидера.

Как отмечалось ранее, единодушия по вопросу «Северного потока-2» нет как среди демократов, так и среди республиканцев.

Ранее в июле США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве оружия против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

Если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции. По словам зампредседателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева, договоренности между США и Германией о возможных санкциях против «Северного потока-2» — это просто ритуальные танцы в знак признания успеха проекта.