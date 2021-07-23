США напомнили Украине о десятках консультаций по «Северному потоку-2»

Пожелания Украины касательно сделки США и ФРГ по российскому газопроводу «Северный поток-2» были учтены в итоговом варианте соглашения. Об этом заявил спикер Государственного департамента США Нед Прайс, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

Дипломат напомнил, что с Киевом были проведены десятки консультаций, прежде чем эти соглашения были подписаны. Он подчеркнул, что основной целью сделки было обеспечение энергетической безопасности Украины и других стран Восточной Европы.

Прайс добавил, что США не отказывались ни от одной из действующих ограничительных мер против «Северного потока-2». Этой позиции они намерены придерживаться в дальнейшем.

Ранее спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что страна не участвовала в согласовании договоренностей США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2».

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

