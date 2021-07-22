На Украине опровергли участие в переговорах по «Северному потоку-2»

Украина не участвовала в согласовании договоренностей США и Германии по российскому газопроводу «Северный поток-2». Об этом заявил спикер МИД республики Олег Николенко, пишет «Интерфакс-Украина».

Николенко опроверг участие украинской стороны в переговорах, но подчеркнул, что Киев продолжает диалог с партнерами по вопросу уменьшения «энергетических угроз» со стороны России и усиления «энергетической устойчивости Украины и Центральной Европы в целом».

По словам Николенко, Москва является единственным «выгодоприобретателем» кризиса в регионе. Он добавил, что в Киеве от Вашингтона и Берлина ожидают ответственного подхода к «нейтрализации угроз» российского газопровода.

22 июля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о наличии большого количества вопросов к совместному заявлению США и Германии относительно строительства «Северного потока-2». Он отметил, что украинскую сторону интересует, как договоренность Соединенных Штатов и ФРГ сможет уменьшить риски для безопасности стран Центральной Европы.

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения является увеличение инвестиций обеих стран в преобразование энергетики и повышение энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.