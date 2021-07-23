Медведев объяснил заявления о санкциях по «Северному потоку-2» ритуальным танцем

Договоренности между США и Германией о возможных санкциях против «Северного потока-2» — это просто ритуальные танцы в знак признания успеха проекта, отметил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает «Интерфакс». Так он объяснил заявления западных стран в интервью Deutsche Welle.

«Это такой ритуальный танец, исполняемый европейскими политиками, а с другой стороны — американскими, чтобы признать факт того, что "Северный поток-2" состоялся», — сказал Медведев.

Он заметил, что сделка Берлина и Вашингтона по проекту «уж точно лучше», чем попытки «уничтожить вполне состоявшийся и очень важный для Европы проект». Заместитель председателя Совбеза, комментируя ситуацию вокруг «Северного потока-2», напомнил, что сами США хотели зарабатывать на поставках в Европу своего сжиженного природного газа.

Материалы по теме Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова? Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды?

21 июля США и Германия достигли договоренностей по газопроводу «Северный поток-2», которые в том числе предполагают, что Берлин будет добиваться санкций в отношении России, если та начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны. Собственные санкции сможет применять и Вашингтон.

Еще одним условием стало то, что Берлин должен будет добиваться продления действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В «Газпроме» сообщили, что готовы обсуждать этот вопрос с учетом рыночных соображений, на коммерческий характер таких дискуссий указали и в Кремле.

