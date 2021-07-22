«Газпром» заявил о готовности нарастить транзит газа через Украину

«Газпром» готов нарастить объемы транзита газа через Украину после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году, заявил глава компании Алексей Миллер, сообщает ТАСС.

«Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину», — сказал он.

Глава компании также отметил, что считает участие немецких партнеров в переговорном процессе по этому поводу полностью обоснованным, учитывая планы Евросоюза по декарбонизации экономики.

Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Продолжение транзита российского газа через территорию страны предполагается на основании американо-германской сделки по газопроводу «Северный поток-2», о которой было объявлено 21 июля. Продления контракта на поставки по условиям этого соглашения обязана добиваться Германия.

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко 22 июля заявил, что основным условием продолжения транзита после истечения контракта в 2024 году является спрос в Европе. Европейская комиссия в свою очередь сообщила, что готова продлить договор после этого периода.