МИД России назвал условие продолжения транзита газа через Украину

Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил, что основным условием продолжения транзита российского газа через территорию Украины после завершения контракта в 2024 году является спрос в Европе, сообщает РИА Новости.

Замглавы МИД объяснил, что за использование украинской ГТС в первую очередь отвечают европейские партнеры «Газпрома». Если для поставок необходимо будет задействовать украинское направление, то Россия не будет возражать.

Грушко подчеркнул, что энергетическое сотрудничество России и Евросоюза выдержало испытания временем. Комментируя соглашение США и Германии по поводу «Северного потока-2», он указал, что Вашингтон пытается навязать другим странам, даже партнерам, жесткие условия для реализации собственных прав и интересов.

Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев раскритиковал содержание и тон соглашения Германии с США по вопросу «Северного потока-2». Ему не понравилось, что документ наполнен упоминаниями об агрессии и деструктивной деятельности России.

Продолжение транзита через Украину является одним из условий американо-германской сделки. Более того, Берлин пообещал ввести санкции в отношении энергетического сектора России, если Москва решит использовать поставки газа в качестве оружия против Киева. В качестве таких шагов подразумевается именно прекращение транзита и отказ подписать новое обязывающее соглашение.