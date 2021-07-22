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Посол России в Германии раскритиковал соглашение с США по «Северному потоку-2»

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Сергей Нечаев
Сергей Нечаев
Фото: страница Посольства России в Германии на Facebook

Посол России в Германии Сергей Нечаев раскритиковал содержание и тон соглашения ФРГ с США по вопросу газопровода «Северный поток-2». Об этом говорится в комментарии дипломата, опубликованном ТАСС.

«Крайне удивлены содержанием и тональностью опубликованного 21 июля совместного заявления США и ФРГ о поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и климатических целей», — заявил Нечаев. Он добавил, что «документ наполнен одиозными пассажами об "агрессии и деструктивной деятельности" России».

По словам посла, Россия никогда не использовала энергоносители в качестве «оружия» и инструмента давления на другие страны, обвинения в этом со стороны Запада — признак стилистики, неприемлемой в международном общении. Дипломат подчеркнул, что Россия — не та страна, политику которой можно диктовать извне. Она, по его заявлению, способна определять свои шаги суверенно, основываясь на собственных интересах.

21 июля стало известно, что США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны договорились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве инструмента давления. Помимо этого, ФРГ в рамках договора обязуется способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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