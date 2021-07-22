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В Германии предостерегли от односторонней поддержки Украины против России

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Клаус Эрнст
Клаус Эрнст
Фото: Felix Zahn / Globallookpress.com

Германии не стоит всецело занимать сторону Украины в споре по поводу поставок газа из России. Таким образом немецкие власти предостерег глава комитета бундестага по экономическим вопросам и энергетике Клаус Эрнст, говорится в заявлении комитета, поступившем в «Ленту.ру».

Эрнст напомнил, что газовый спор между Россией и Украиной был вызван тем, что Киев осуществлял несанкционированный отбор газа и не платил за него. «В договоре всегда есть две стороны. Односторонняя поддержка Украины не в интересах Германии. Украине также необходимо напомнить о необходимости соблюдать договоры», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Германия нуждается в «Северном потоке-2», а те немецкие политики, которые выступают против его ввода в эксплуатацию, недостаточно реалистично смотрят на вещи. Эрнст также отметил, что поставки оружия в кризисный регион Украины — признак некомпетентности во внешней политике.

21 июля стало известно о соглашении между США и Германией по «Северному потоку-2». Согласно ему, ФРГ будет добиваться продления контракта на транзит российского газа через территорию Украины, а если РФ начнет использовать энергоресурсы для экономического и политического давления на другие страны, немецкая сторона грозит ввести санкции на национальном и европейском уровне. Также Германия и США будут совместно помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

В прошлом месяце американское издание Politico сообщало, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Отмечалось, что такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Позже Белый дом назвал данные об этом «ерундой».

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