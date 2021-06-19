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Белый дом назвал ерундой данные о приостановке военной помощи Украине

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Белый дом назвал «ерундой» данные о приостановке военной помощи Украине. Об этом говорится в письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, передает РИА Новости.

«Лишь на прошлой неделе, перед саммитом США-Россия, мы предоставили 150-миллионный пакет помощи в области безопасности, включая оружие», — сказала Псаки. По ее словам, на данный момент Украине предоставлена в полном объеме помощь, запланированная конгрессом.

Также она сообщила, что США подготовили средства на случай так называемого «дальнейшего вторжения России на Украину». При этом она не уточнила, о какой сумме идет речь.

Ранее издание Politico сообщило, что Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Речь шла о выделении Киеву 100 миллионов долларов. По информации издания, такое решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Также отмечалось, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине.

11 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.

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