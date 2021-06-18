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США приостановили многомиллионную военную помощь Украине

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Фото: Ints Kalnins / Reuters

Белый дом временно приостановил многомиллионную военную помощь Украине. Об этом сообщает Politico.

Соответствующее решение было принято после встречи президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным. Отмечается, что Вашингтон заморозил не только финансовую помощь, но и пакет вооружений, который планировалось передать Украине. Американская сторона собиралась направить Киеву системы противовоздушной обороны (ПВО) малой дальности, стрелковое оружие и различные противотанковые вооружения.

Встреча российского и американского президентов прошла 16 июня в Женеве на вилле Ла Гранж. Лидеры общались на протяжении трех с половиной часов.

12 июня стало известно, что украинские власти используют финансовые ресурсы от помощи со стороны США на оборону границ страны и углубление совместимости с НАТО.

11 июня сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена выделит Украине 150 миллионов долларов в рамках нового пакета военной помощи.

В апреле официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон продолжит защищать Украину от «российской агрессии»: для этого власти намерены продолжать предоставлять Киеву военную помощь. Также он добавил, что США с 2014 года выделили Украине более двух миллиардов долларов «в качестве помощи в сфере безопасности».

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