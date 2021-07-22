Назван главный плюс от сделки по «Северному потоку-2»

Старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко назвал главный плюс от сделки по газопроводу «Северный поток-2», которую заключили США и Германия. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам эксперта, наличие договоренностей сняло неопределенность в будущем проекта. «Уже введенные американские санкции, возможно, не помешали бы завершению строительства, но над проектом дамокловым мечом висел риск новых санкций, в том числе делающих невозможным использование трубопровода. Теперь этот риск сведен на нет», — прокомментировал Маринченко.

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О пользе для проекта от сделки говорится и в заявлении Восточного комитета германской экономики (OAOEV), указывает агентство. «Мы надеемся, что достигнутое между Германией и США взаимопонимание по "Северному потоку-2" устранит многолетнюю неопределенность участвующих [в реализации проекта] компаний и расчистит путь для реализации этого важного европейского энергетического проекта», — отметил председатель OAOEV Оливер Хермес.

США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять ответные меры против России, если она попытается использовать поставки газа в качестве оружия против Украины. Помимо этого, ФРГ в рамках соглашения возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

В Кремле в свою очередь указали, что в сделке есть положения, с которыми Россия согласиться не может. В частности, Москва категорически не согласна с содержащейся в заявлении формулировкой о вредоносной деятельности России. «Ни на Украине, ни за ее пределами никакой агрессии России не было и нет. Никакими вредоносными действиями Россия не занималась», — пояснил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.