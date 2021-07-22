Мир
 
Последние новости
Меркель отказалась считать сделку по «Северному потоку-2» подарком Путину
Украинские националисты потребовали ликвидировать «российскую агентуру»
Названы самые опасные места для купания в Крыму
Новость о граффити с Лавровым в Лондоне назвали фейком
Москвичка пожаловалась на рваную обувь из ЦУМа 
Участница «Холостяка» раскрыла негативные последствия съемок в шоу
Производство самого популярного автомобиля в России приостановят
Меркель дала совет своему преемнику об отношениях с Россией
Модель сделала 360 пластических операций и осталась с парализованным лицом
Захарова прокомментировала заявление о «неминуемом поражении» России
Новости партнеров
Прослушать новость

Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Европейская комиссия (ЕК) заявила о готовности продлить договор о транзите российского газа через Украину в Евросоюз после 2024 года. О такой позиции сообщил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи, его слова передает РИА Новости.

Макфи назвал Украину надежным партнером в вопросе газового транзита. «ЕС способствовал заключению нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения», — отметил он.

Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС стремится значительно сократить использование ископаемых видов топлива, в том числе газа. Вместо этого в объединении хотят перейти на возобновляемую энергию. «Мы активно работаем с Украиной для поддержки ее перехода к более чистым энергетическим источникам, таким как солнце и ветер», — заключил Макфи.

В ЕК также уточнили, что пока не получали официального запроса от Украины о консультациях по «Северному потоку-2». Представители исполнительного органа выразили готовность обсуждать эти вопросы с Киевом.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». Вашингтон пообещал не препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии. Берлин обязался продлить действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Если Москва откажется подписать соответствующий договор с Киевом, против нее введут санкции.

Власти Украины раскритиковали сделку и посетовали, что так и не получили от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель гарантий своей энергетической безопасности.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы варианты немецкой помощи Украине по сделке с США
В Германии предостерегли от односторонней поддержки Украины против России
Меркель понадеялась на Россию в вопросе о санкциях против «Северного потока-2»