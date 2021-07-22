Еврокомиссия назвала Украину надежным партнером по транзиту газа

Европейская комиссия (ЕК) заявила о готовности продлить договор о транзите российского газа через Украину в Евросоюз после 2024 года. О такой позиции сообщил представитель пресс-службы ЕК Тим Макфи, его слова передает РИА Новости.

Макфи назвал Украину надежным партнером в вопросе газового транзита. «ЕС способствовал заключению нынешнего транзитного соглашения, которое продлится до 2024 года. Мы готовы способствовать дискуссии о пролонгации этого соглашения», — отметил он.

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Представитель Еврокомиссии подчеркнул, что ЕС стремится значительно сократить использование ископаемых видов топлива, в том числе газа. Вместо этого в объединении хотят перейти на возобновляемую энергию. «Мы активно работаем с Украиной для поддержки ее перехода к более чистым энергетическим источникам, таким как солнце и ветер», — заключил Макфи.

В ЕК также уточнили, что пока не получали официального запроса от Украины о консультациях по «Северному потоку-2». Представители исполнительного органа выразили готовность обсуждать эти вопросы с Киевом.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по газопроводу «Северный поток-2». Вашингтон пообещал не препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии. Берлин обязался продлить действующий контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Если Москва откажется подписать соответствующий договор с Киевом, против нее введут санкции.

Власти Украины раскритиковали сделку и посетовали, что так и не получили от президента США Джо Байдена и канцлера Германии Ангелы Меркель гарантий своей энергетической безопасности.