В Кремле оценили переговоры по транзиту газа через Украину

Переговоры по поводу будущего транзита российского газа через Украину могут быть только коммерческими, оценил перспективы вопроса пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Переговоры могут быть только чисто коммерческими. Это переговоры, которые касаются экономической субстанции, экономической целесообразности», — сказал представитель Кремля в ответ на вопрос о том, будут ли в процессе обсуждений участвовать власти.

Песков также указал, что глава «Газпрома» Алексей Миллер приветствовал участие представителей Германии в этих переговорах, поскольку обсуждение продолжения транзита после завершения нынешнего контракта во многом связано «с процессами декарбонизации в Европе и с процессами европейского спроса». «Собственно, потребители Германии являются крупнейшими потребителями газа в Европе, поэтому именно от их спроса во многом будет зависеть объем», — уточнил Песков.

По его словам, «и тема транзита через Украину, и тема "Северного потока" обсуждались в ходе разговора» президента Владимира Путина с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Представитель Кремля также напомнил, что в «Газпроме» подтвердили свою готовность продолжить транзит после 2024 года «при условии, что это экономически целесообразно, и при условии, что ГТС Украины находится в рабочем нормальном состоянии».

22 июля глава «Газпрома» объяснял, что компания может нарастить объемы транзита газа через Украину после окончания срока нынешнего контракта, но такие вопросы« должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам». Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Добиваться продолжения поставок через территорию страны по условиям американо-германской сделки по газопроводу «Северный поток-2» обязан Берлин.