В Германии заявили об угрозе своей энергосистеме без «Северного потока-2»

Премьер-министр федеральной земли Мекленбург — Передняя Померания Мануэла Швезиг заявила, что отказ от газопровода «Северный поток-2» из России в Германию подверг бы угрозе надежность энергоснабжения страны и переход к альтернативной энергетике, сообщает ТАСС.

Она раскритиковала слова сопредседателя партии «Союз-90»/«зеленые», кандидата в канцлеры Анналены Бербок, призывавшей отказаться от проекта. По словам Швезиг, как промышленно развитая страна Германия зависит от гарантированных поставок энергоносителей, особенно в то время, когда передовые технологии в энергосекторе только внедряются.

ФРГ старается выйти из атомной и угольной энергетики, и хотя бы в переходный период без газа не обойтись. При этом, подчеркнула политик, энергия должна быть доступна по ценам для всех.

22 июля Бербок заявила, что договоренности Германии и США по «Северному потоку-2» не решают проблем безопасности Украины. По ее мнению, ввод газопровода в эксплуатацию следует отменить.

В среду, 21 июля, Берлин и Вашингтон объявили о сделке по проекту. Американская сторона признала, что его реализация завершится, остановить проект санкциями не удалось. В свою очередь Германия обязалась добиваться сохранения транзита через Украину после истечения срока контракта в 2024 году.

Оба участника сделки договорились оказывать давление на Россию, если та попытается использовать газопровод в качестве геополитического оружия в Европе и давления на Украину. Москва, в свою очередь, вновь опровергла намерения использовать энергоресурсы в качестве инструмента продвижения своих геополитических интересов.