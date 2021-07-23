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Республиканцы в США поспорили из-за «Северного потока-2»

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Фото: Максим Шеметов / Reuters

Республиканцы и демократы в США поспорили из-за газопровода «Северный поток-2» не только между собой, но и внутри партий: среди американцев нет единства по этому вопросу. Об этом рассказал News.ru Директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв.

«Нет такого понятия, как единая Республиканская партия. Там членства в партии даже нет, а есть представители от разных штатов. Этих штатов 50, у них разные интересы», — подчеркнул эксперт.

Ранее сообщалось, что сенатор от Республиканской партии Тед Круз заявил о капитуляции президента США Джо Байдена и его администрации перед Россией. Круз выразил уверенность в том, что следующий президент США, будучи республиканцем, вернет санкции против «Северного потока-2» и надавит на европейские компании, которые содействуют проекту.

21 июля США и Германия пришли к компромиссу по «Северному потоку-2». Стороны условились принять меры против России, если она попытается использовать поставки газа как инструмент давления на Украину. В рамках договора ФРГ также обязуется способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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