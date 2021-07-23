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Захарова рассказала о предлогах США для введения новых санкций против России

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Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о предлогах США для введения новых санкций против России. Об этом она заявила в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По ее словам, в настоящее время Вашингтон уже даже не пытается найти какие-либо факты для того, чтобы использовать их в качестве предлога для введения ограничительных мер против Москвы. Российский дипломат отметила, что если США посчитают необходимым, то они и дальше будут коверкать международное право, двусторонние соглашения, а также входить и выходить из них.

Подобные действия Штатов направлены на возвращение «былых позиций», того лидирующего места, которое «они когда-то себе назначили», добавила Захарова. При этом она подчеркнула, что Вашингтон уже не пытается его найти, а старается каким-то образом определить свое новое место в мире.

Ранее Захарова оценила сделку Вашингтона и Германии по газопроводу «Северный поток-2» и рассказала о поражении США. По ее словам, проект продолжает реализовываться, несмотря на все сопротивление Штатов. Дипломат подчеркнула, что Вашингтон проиграл сам себе.

21 июля стали известны детали соглашения США и Германии по «Северному потоку-2». Согласно им, американская сторона не будет препятствовать завершению строительства газопровода в территориальных водах Германии, а ФРГ возьмет на себя обязательства по продлению действующего контракта на транзит российского газа через территорию Украины. В том случае если Москва откажется подписывать с Киевом соответствующий договор или будет использовать объект для политического давления, против нее будут введены санкции.

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