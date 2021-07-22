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В Конгрессе США призвали Байдена перенести визит Зеленского

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Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В Конгрессе США призвали президента Джо Байдена перенести визит в Вашингтон украинского лидера Владимира Зеленского, назначенный на 30 августа. Конгрессмены в этот момент будут в отпуске, что вызвало у некоторых из них возмущение. В частности, у себя в Twitter возмутился республиканец Тед Круз.

«Белый дом сдвинул визит с июля на август. Президент Зеленский не сможет встретиться с депутатами Конгресса, которые, вне зависимости от партии, противостоят капитуляции Байдена перед [президентом России Владимиром] Путиным по "Северному потоку-2"», — написал Круз.

Байден 21 июля заявил, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на 99 процентов, поэтому остановить его реализацию невозможно. Он, однако, отметил, что США и Германия пришли к компромиссу, и Берлин готов к действиям против России в случае, если газопровод будет использован как «оружие» против Украины.

В тот же день Белый дом сообщил, что встреча Байдена с Зеленским состоится в Вашингтоне 30 августа. Стороны планируют обсудить «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность украинского государства, проблемы борьбы с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

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