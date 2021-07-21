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США пригласят Зеленского в Вашингтон

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Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Stefanie Loos/ Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский получит официальное приглашение посетить Белый дом. Об этом в ближайшие часы объявят в Вашингтоне, сказала заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, передает ТАСС.

«О приглашении президента [Украины Владимира] Зеленского будет публично объявлено позднее сегодня [в среду]», — сказала она, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

Ранее Зеленский рассказал, чего ждет от встречи с американским коллегой Джо Байденом, которая запланирована на июль. Украинский лидер ждет «конкретики, понимания, обсуждения вопросов обороны, безопасности и экономики». «По всем трем направлениям мы должны понимать, как мы должны сотрудничать, где США будут действительно нас поддерживать. Мы чувствуем эту поддержку», — добавил Зеленский.

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