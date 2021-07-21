Зеленский поделился ожиданиями от встречи с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский поделился ожиданиями от грядущей встречи с американским лидером Джо Байденом. Об этом он написал в Twitter.

Он выразил надежду на содержательный и продуктивный диалог и подчеркнул, что Вашингтон является главным стратегическим партнером Киева.

«Мы будем иметь откровенную и живую дискуссию по поводу серьезной угрозы безопасности Украины со стороны "Северного потока-2", мирного урегулирования в Донбассе, проблем экономического развития», — отметил Зеленский.

Ранее стало известно, что встреча президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена состоится в Вашингтоне 30 августа. Лидеры двух стран обсудят «российскую агрессию» в Крыму и Донбассе, энергетическую безопасность Киева, борьбу с коррупцией и проекты демократических реформ в республике.

