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Пушков высказался о будущем транзита российского газа через Украину

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Алексей Пушков
Алексей Пушков
Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков усомнился в востребованности транзита российского газа через Украину у европейских партнеров в будущем. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

По словам политика, Москва никогда не отвергала украинский транзит как таковой. При этом он подчеркнул, что в условиях работы «Южного потока» и после открытия «Северного потока -2» его объемы могут оказаться незначительными.

«Вопрос в том, кому понадобится в будущем российский газ, идущий через Украину, понадобится ли вообще и, если да, то в каких объемах», — высказался Пушков. Он пришел к выводу, что предположение об использовании Россией газа якобы в качестве политического оружия преследует чисто геополитические цели США в Европе.

Ранее глава украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» Юрий Витренко выразил мнение, что Москва «использует газ в качестве геополитического оружия против Украины и всего региона». Он также заявил, что Украине потребуется членство в НАТО, чтобы компенсировать угрозу безопасности, которую представляет «Северный поток-2».

21 июля стало известно, что Германия в рамках соглашения с США по «Северному потоку-2» возьмет на себя обязательство способствовать продлению договоренностей о транзите российского газа через Украину, которые истекают в 2024 году, не менее чем на десять лет.

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