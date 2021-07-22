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В Кремле раскрыли подробности переговоров о транзите газа через Украину

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
Фото: Сергей Бобылев/ РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл подробности переговоров о транзите газа через Украину после 2024 года. По его словам, их ведут на главы государств, передает РИА Новости.

«Любые переговоры — это коммерческие переговоры. Их не ведут президенты», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Таким образом Песков ответил на вопрос, планируются ли телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским на тему газовых вопросов в ближайшем будущем.

Ранее российский лидер Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили возможность продления соглашения между «Газпромом» и «Нафтогазом» о доставке газа через Украину и после 2024 года. В рамках переговоров лидеры говорили о строительстве газопровода «Северный поток-2», которое близится к завершению и выразили удовлетворение заканчивающимся процессом.

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