В Госдуме отреагировали на призыв США к Украине по «Северному потоку-2»

США снова ведут себя достаточно прагматично, попросту используя Украину в своих интересах. Так председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отреагировал на появившуюся в СМИ информацию о том, что Белый дом призвал Киев воздержаться от критики соглашения с Германией по проекту «Северный поток-2» (СП-2). Об этом политик заявил в разговоре с «Лентой.ру».

По информации издания Politico, власти США полагают, что публичные выступления против соглашения по СП-2 могут нанести ущерб отношениям Вашингтона и Киева.

США также попросили Украину не обсуждать планы Вашингтона и Берлина с Конгрессом. Высокопоставленный чиновник администрации президента Джо Байдена оспорил это сообщение и сказал, что ситуация более сложная. Источник, близкий к президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщил, что Киев все еще считает, что США могут остановить проект с помощью санкций.

Слуцкий: Это цена «печенек» за участие в проекте «анти-Россия»

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий в беседе с «Лентой.ру» отметил, что если слухи о призывах США к Киеву «помолчать» правдивы, то тут нечему удивляться.

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«Если верить источникам издания, США снова ведут себя достаточно прагматично, попросту используя Украину в своих интересах. Там, где выгодно Вашингтону, — Киеву дают команду "фас", там, где нет, — "сидеть тихо". Что тут удивляться? Это цена "печенек" за участие в проекте "анти-Россия" — полное внешнее управление», — подчеркнул политик.

20 июля Госдепартамент США признал, что американские санкции не смогли помешать строительству газопровода.

Ранее стало известно, что США и Германия договорились по «Северному потоку-2». Утверждается, что одним из ключевых пунктов соглашения США и Германии станет увеличение инвестиций обеих стран, направленных на поддержку преобразования энергетики, повышения энергоэффективности и энергетической безопасности Украины.