Слуцкий заявил об отсутствии успеха Зеленского на переговорах с Меркель

Депутат Слуцкий: прорыва для Зеленского на переговорах с Меркель не произошло

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале подвел итоги переговоров президента Украины Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель.

Из публикации политика следует, что Зеленский не добился успеха на переговорах, а также прогресса в реализации Минских соглашений. «Сам украинский президент признал, что главной темой переговоров был не "Северный поток-2", не оказание какой-либо очередной помощи Киеву, а урегулирование в Донбассе. Канцлер ФРГ констатировала, что видимого прогресса в реализации Минских договоренностей нет», — отметил Слуцкий.

По мнению Слуцкого, разговоры о газопроводе стали маскировкой реальных проблем и способом получить финансирование. «Видимо, для отвлечения внимания Зеленский вновь стал жаловаться на то, что Украина якобы не получила никаких гарантий в свете предстоящего запуска "Северного потока-2"», — подытожил депутат.

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленский и Меркель обсудили вопрос мирного урегулирования ситуации в Донбассе, а также проект «Северный поток-2». «Мы стремимся добиться режима постоянного прекращения огня, обмена удерживаемыми», — заявил он и отметил важность допуска в Донбасс представителей Международного комитета Красного Креста.

В воскресенье, 22 августа, Владимир Зеленский и Ангела Меркель начали переговоры в Киеве. Украинский президент встретил Меркель на крыльце Мариинского дворца.

