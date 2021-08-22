Зеленский назвал «Северный поток-2» опасным геополитическим оружием Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель строительство «Северного потока-2». Он заявил, что Киев видит в этом проекте опасное геополитическое оружие Кремля. Об этом сообщает РИА Новости

«Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности», — добавил украинский лидер и уточнил, что Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время.

В воскресенье, 22 августа, Меркель прибыла в Киев с однодневным официальным визитом. Как позже сообщил Зеленский, приоритетной темой их переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе и строительство «Северного потока-2».