Кличко не пустили в аэропорт встречать Меркель

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что его не пустили в аэропорт встречать Ангелу Меркель

Мэра Киева Виталия Кличко не пустили в аэропорт встречать канцлера ФРГ Ангелу Меркель, которая 22 августа должна приехать с визитом на Украину. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале и опубликовал видео инцидента.

Кличко утверждает, что он по протоколу как мэр должен был встречать Меркель и так происходило во время ее предыдущих визитов. «Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду», — заявил он.

На видео сотрудник безопасности в аэропорту говорит Кличко, что не может его пропустить, поскольку мэра нет в списках.

Кличко заявил, что такое в его практике впервые. «Поэтому интересно: в "проевропейском" Министерстве иностранных дел Украины решили срочно нарушить протокольные меры? Получили команду и так дрожали, что устроили такой цирк?!» — возмутился он.

В последнее время в структурах киевской мэрии проходят обыски. В Верховной Раде заявили, что Кличко могут уволить с поста Киевской городской государственной администрации и назначить на его место министра развития общин и территорий Алексея Чернышова.

В то же время Кличко заявил, что в офисе президента считают его главным конкурентом, поэтому пытаются испортить ему репутацию и назначить в киевскую администрацию «залетного ставленника».