Кличко предрекли увольнение с поста главы киевской администрации

Верховная Рада может рассмотреть вопрос о кадровых перестановках в руководстве столичной государственной администрации на внеочередной сессии, которая состоится 23 августа. Об этом сообщил председатель фракции «Голос» в парламенте Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

По его словам, речь идет об увольнении одного из министров с целью его последующего назначения на пост председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА), который на данный момент занимает мэр города Киева Виталий Кличко.

«Надо будет уволить одного министра, который, так сказать, продолжит карьеру в местном самоуправлении, (…) пускай и в столичном», — заявил Железняк, предрекая увольнение Кличко с поста главы киевской администрации.

Депутат намекнул, что претендентом на место Кличко является министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, однако подтверждений данной информации от официальных источников пока не было.

Ранее Кличко заявил, что у него нет конфликта с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако, по его словам, периодически у них возникают обострения в отношениях. В мае он сообщил, что рано утром в его дом ворвались вооруженные люди, но оказалось, что пришли с обысками в квартиру на два этажа ниже.

Глава киевской мэрии назвал визит силовиков «психологическим давлением» из-за его политики по коронавирусу, которая не нравится руководству страны.

Также Кличко отметил, что проверки правоохранителей в различных департаментах столичной администрации носят постановочный характер и направлены на дискредитацию городских властей.