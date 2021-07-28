Зеленский обвинил Кличко в распространении коронавируса на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мэра Киева Виталия Кличко за несоблюдение эпидемиологических мер при проведении массовых мероприятий на фоне пандемии. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По его словам, из всех участников Крестного Хода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), который прошел в Киеве 27 июля, около 55 тысяч человек были без масок. Такие нарушения, по мнению президента, могут привести к активному распространению коронавирусной инфекции.

«Праздник должен быть таким, после которого не плачут. На уровне центральной власти так не может быть», — подчеркнул Зеленский, обвиняя главу киевской мэрии в безответственности.

27 июля Крестный ход УПЦ в честь 1033-летия крещения Руси посетили 350 тысяч человек. Верующие прошли со святынями от Владимирской горки, где состоялся молебен, до Киево-Печерской лавры. Для проведения мероприятия в Киеве перекрыли центральные улицы, на дорогах дежурила полиция.

Ранее Зеленский заявил об отсутствии среди политиков конкурентов для него на следующих выборах главы государства. На вопрос, может ли стать его конкурентом Виталий Кличко, президент посоветовал градоначальнику сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем города.