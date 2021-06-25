Зеленский заявил об отсутствии у него конкурентов

Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии среди политиков конкурентов для него на следующих выборах главы государства, сообщает Vesti.ua.

«У меня нет ни одного конкурента. Мои конкуренты — это инфраструктура, война, бедность людей. Это самое главное. Это то, что будет меня догонять, потому что я хочу это изменить», — сказал Зеленский в интервью телеканалу «1+1».

На вопрос, может ли стать его конкурентом мэр Киева Виталий Кличко, президент посоветовал градоначальнику сосредоточиться на решении инфраструктурных проблем города.

«У нас с Кличко нет сейчас каких-то отношений. Он сказал, что власти преследуют его из-за политической конкуренции. Мне кажется, что он забыл, что он мэр, и решил начать президентскую кампанию», — сказал Зеленский.

Он назвал Кличко всемирно известным человеком и посоветовал ему избавиться от некоторых людей из своего окружения.

В конце мая Зеленский назвал условием для выдвижения на второй срок желание общества видеть его главой государства. СМИ сообщали, что у президента возникла настоящая вражда со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, поскольку Зеленский видит в нем возможного конкурента на предстоящих выборах. При этом, согласно опросам, более половины украинцев выступают против выдвижения Зеленского на второй срок.