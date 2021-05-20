Зеленский назвал условие для выдвижения на второй срок

Президент Украины Владимир Зеленский назвал желание общества видеть его главой государства условием для выдвижения на второй срок. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции, трансляция которой доступна на его официальной странице в Facebook.

По словам главы государства, говорить о желании баллотироваться повторно для политика, который провел у власти всего два года, несправедливо. Он подчеркнул, что окончательное решение будет во многом зависеть от итогов работы на посту. «Украина достойна того, чтобы каждый следующий президент был лучше предыдущего», — сказал Зеленский.

Президент добавил, что окончательную позицию по второму сроку ему придется выработать вместе с семьей, так как ее мнение учитывать особенно важно. «Они занимают в моей жизни большое место наравне с Украиной», — добавил политик.

Ранее Зеленский поздравил граждан с Днем украинской вышиванки в русской косоворотке. Соответствующие фотографии он опубликовал в своем Instagram. Пользователи обратили внимание на крой одежды и раскритиковали президента за популяризацию русской культуры.