Зеленский отказался давать характеристику Путину

Президент Украины Владимир Зеленский отказался давать характеристику российскому лидеру Владимиру Путину. В ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется на его официальной странице в Facebook, он отметил, что не простит себе, если громкими заявлениями «спровоцирует эскалацию конфликта».

«У меня нет времени думать о Путине. Я думаю только о встрече в том формате, которая приблизит конец войны. Поэтому я очень осторожно отношусь к характеристикам президента РФ», — заявил Зеленский в ответ на вопрос журналиста польской газеты Gazeta Wyborcza «Что вы думаете о Путине?».

Путин, в свою очередь, также отказался охарактеризовать украинского лидера, так как считает это некорректным. «Я всегда уклоняюсь от ответа на вопросы подобного рода (...) Если вы обратили внимание, я даже ушедшим со своих постов бывшим лидерам соответствующих стран никогда характеристики не даю», — цитирует главу государстваРИА Новости.

Ранее Зеленский предупредил об угрозе для Украины встречи Путина с президентом США Джо Байденом. По его словам, снятие санкций и достройка «Северного потока-2» будет большой геополитической победой России и угрозой для Украины.