Стало известно о вражде Зеленского и спикера Верховной Рады

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым возникла настоящая вражда, пишет «НВ» со ссылкой на собственные источники.

Отношения между ними испортились в конце осени. Как стало известно изданию, Зеленский видит в Разумкове будущего конкурента на президентских выборах, а глава Рады ждет момента для ухода в оппозицию. Источники в партии «Слуга народа» утверждают, что Зеленский готовится ко второму сроку.

В последние месяцы офис президента не приглашает Разумкова на мероприятия с участием Зеленского. «Они внезапно переносят время, чтобы спикер не успел, или просто забывают нас пригласить», — рассказал источник, близкий к главе парламента.

Как утверждают собеседники в окружении Зеленского, глава государства прозвал спикера «коричневым пиджаком» за юридическую дотошность.

В конце декабря Разумков охарактеризовал отношения с Зеленским как «абсолютно нормальные» рабочие.