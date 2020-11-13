Названы возможные преемники Зеленского

Первым кандидатом на пост исполняющего обязанности президента Украины Владимира Зеленского станет спикер Верховной рады Украины Дмитрий Разумков. Такого преемника в беседе с НСН назвал советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

«По Конституции, это спикер Верховной рады Дмитрий Разумков. (...) Ни [Петр] Порошенко, ни [Виктор] Медведчук, ни [Юлия] Тимошенко не имеют никаких шансов. А Разумков сосредотачивает в своих руках реальную власть», — сказал Соскин. Он также, иронизируя, отметил, что ситуация похожа на похороны патриарха, где его пост впоследствии занимает глава похоронной комиссии.

Кроме того, на место исполняющего обязанности главы государства также могут претендовать мэр Киева Виталий Кличко, мэр Днепра Борис Филатов, мэр Черкасс Анатолий Бондаренко и мэр Харькова Геннадий Кернес. Замена Зеленского на его посту возможна в том случае, если он по состоянию здоровья не сможет выполнять рабочие обязанности.

9 ноября Зеленский сообщил, что заразился коронавирусом. Тогда президент подчеркнул, что чувствует себя хорошо и продолжит исполнять свои обязанности. 12 ноября его перевели в больницу, где оборудовали президенту специальный кабинет, из которого он проводит совещания.