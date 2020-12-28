Глава Верховной Рады прокомментировал слухи о конфликте с Зеленским

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков прокомментировал слухи о своем конфликте с президентом Владимиром Зеленским, сообщает Gordonua.com.

«Я не понимаю, о каком конфликте вы говорите. Если вы говорите о ситуации с Конституционным судом, я думаю, что все заняли государственную позицию», — сказал Разумков.

Глава Рады добавил, что последний раз общался с Зеленским на прошлой неделе. Их отношения он охарактеризовал как «абсолютно нормальные» рабочие.

Как отмечает издание, Зеленский и Разумков подготовили разные законопроекты в связи с конфликтом вокруг Конституционного суда.

В конце октября Конституционный суд Украины (КСУ) отменил часть положений антикоррупционных законов и постановил, что введение уголовной ответственности за декларирование заведомо ложных данных и умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием. Это вызвало политический кризис.

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование.

Зеленский внес в Раду законопроект о признании неправомерным решения КСУ. Глава государства также потребовал лишить судей полномочий. Глава КСУ Александр Тупицкий заявил, что в законопроекте есть признаки конституционного переворота. Документ также раскритиковали в Совете Европы.

В середине декабря Верховная Рада приняла закон о восстановлении полномочий НАПК. Одним из его авторов был Разумков.