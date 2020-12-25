Зеленский пообещал переформатировать Конституционный суд

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью изданию «Фокус» пообещал переформатировать работу Конституционного суда (КС) страны в 2021 году.

По его словам, в нынешнем виде орган не способен беспристрастно исполнять свои функции, так как превратился в «предприятие государственно-частного партнерства». Он считает, что на решение судей сейчас влияют различные структуры, которые не имеют никакого отношения к государству. «Много лет на них, этих акционеров КС, влияют игроки — как из бизнеса, так и из политики», — добавил президент.

Зеленский подчеркнул, что при его президентстве не произошло ни одного назначения в КС. Для решения проблемы зависимости органа он также предложил сместить с поста его действующего председателя Александра Тупицкого. Президент пояснил, что этот человек уже спровоцировал несколько конфликтов внутри страны и ему пора покинуть должность добровольно. «Перезагрузка суда должна начаться именно с этого. Я даже не угрожаю», — заключил украинский лидер.

27 октября Конституционный суд Украины заблокировал закон об электронном декларировании доходов чиновников, а также лишил Национальное агентство по предотвращению коррупции ряда ключевых полномочий. Президент Зеленский не признал эти решения, на Украине начался конституционный кризис.