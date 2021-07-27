Соратник Порошенко захотел разогнать участников Крестного хода УПЦ бензопилами

Бывший советник пятого президента Украины Петра Порошенко Юрий Бирюков захотел разогнать бензопилами участников Крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП), из-за которого перекрыли центр Киева. Таким желанием он поделился в Facebook.

В публикации политик посетовал, что заказанные им ранее в супермаркете бензопилы должны были доставить к нему в офис 27 июля, однако из-за затрудненного движения в центре украинской столицы курьер не смог их привезти. «Поскольку тут на Лаврской шабаш какой-то с бубенчиками, позвонил и попросил перенести на завтра. А могли бы снять чудный фильм, что-то там про резню бензопилой», — написал соратник Порошенко.

Он добавил, что теперь украинцам следует готовиться к «резне бензопилами» в зоне операции Объединенных сил в Донбассе. Для этого бывший чиновник оставил подписчикам свои банковские реквизиты и призвал всех скинуться на закупку новых инструментов.

Ранее Бирюков назвал ублюдками военнослужащих, голосовавших за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Его возмущение было вызвано заявлением Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности совместного контроля над границей со стороны представителей Украины, самопровозглашенных республик Донбасса и ОБСЕ.

27 июля Крестный ход УПЦ в честь 1033-летия крещения Руси посетили 350 тысяч человек. Верующие прошли со святынями от Владимирской горки, где сперва состоится молебен, до Киево-Печерской лавры. Для проведения мероприятия в Киеве перекрыли центральные улицы, на дорогах дежурила полиция.