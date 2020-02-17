Экс-советник Порошенко назвал голосовавших за Зеленского военных ублюдками

Экс-советник бывшего украинского президента Петра Порошенко, волонтер Юрий Бирюков назвал ублюдками военнослужащих, голосовавших за нынешнего главу государства Владимира Зеленского. Позже он пояснил, что высказал свое личное мнение, сообщает «Обозреватель».

Возмущение Бирюкова вызвало заявление Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности о возможности совместного контроля над границей со стороны представителей Украины, самопровозглашенных республик Донбасса и ОБСЕ.

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«Вместе весело шагать… То есть ни о каком разоружении уже и речь не идет. То есть ни о каком едином государстве Украина он уже не вспоминает», — прокомментировал слова Зеленского Бирюков. Он пожелал «каждому ублюдку из состава ВСУ», который голосовал за действующего президента Украины, «вечно быть в совместном патрулировании с сепарами».

Заявление волонтера вызвало резонанс. Председатель правящей партии «Слуга народа» Александр Корниенко предложил усилить ответственность за оскорбление и клевету в адрес военнослужащих, передает «Украинская правда». «Звучат призывы... оскорбления в сторону, в частности, военнослужащих, и это делают люди, связанные с бывшим главным военнокомандующим», — отметил Корниенко.

Бирюков заявил, что за пять с половиной лет «показал, насколько уважает» ВСУ. «Меня лишили права на личное мнение? Я не госслужащий, не служащий, не депутат и т.д., и т.п., — заметил экс-советник Порошенко. — Верховный главнокомандующий, который пришел к власти, в том числе благодаря голосованию военнослужащих, сказал, что он, в принципе, не против совместного патрулирования ВСУ, ОБСЕ и представителей "ДНР" и "ЛНР". Пост был связан именно с этим, а не с тем, что я ненавижу Вооруженные силы Украины».

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