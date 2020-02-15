Борцы за независимость Ирландии собрались в ДНР

Сторонники партии Republican Sinn Fein (RSF), которые борются за единство и независимость Ирландии, собрались посетить самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) ради форума антиглобалистов. Об этом сообщается на официальной странице RSF в Facebook.

В публикации говорится, что ДНР является государством, которое ищет свой собственный уникальный путь, ведущий к развитию, и организация такого форума — это огромный шанс для антиглобалистов. «Теперь мы можем доказать, что идеи сторонников глобализации, которые реализовались в рамках "нового мирового порядка", не являются бесспорным способом для дальнейшего развития человечества!» — отметили администраторы страницы.

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«Остров свободы в самом центре Европы, я иду к тебе!» — говорится в заключение публикации.

В январе президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости закончить военный конфликт в Донбассе. По мнению Зеленского, завершение конфликта необходимо не только самой Украине, но также России, Европе и миру. Украинский президент назвал разногласия с Россией бедой, которая навсегда оставит шрам между странами.

На состоявшемся 9 декабря саммите «нормандской четверки» в Париже стороны обратили внимание на важность отвода сил и средств в трех новых пунктах к концу марта 2020 года. По его итогам лидеры стран приняли коммюнике, которое предполагает приверженность минским соглашениям, прекращение огня до конца года и разведение войск Вооруженных сил Украины и самопровозглашенных республик Донбасса.

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