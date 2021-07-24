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США обвинили в расколе между православными России и Украины

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Фото: пресс-служба МИД РФ

США создали на Украине «раскольническую» и «бесправную» церковь, тем самым Вашингтон виноват в разрушении единства православных России и Украины. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров, его слова передает ТАСС.

Министр отметил, что Москва понимает, что Вашингтон напрямую манипулирует Константинополем. Такие действия, по мнению главы внешнеполитического ведомства, «не имеют ничего общего с идеалами православия».

«На поверхности это преподносится как движение за то, чтобы каждый православный народ имел право выбора. Мы все прекрасно знаем, как создавалась Православная церковь Украины. Это не просто инициатива Константинопольского патриарха Варфоломея. Она прямо продиктована США», — сказал Лавров.

Он добавил, что такой же процесс сейчас запущен в Сербской православной церкви.

В декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины (ПЦУ), которая объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В начале января 2019-го Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Через несколько месяцев почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

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