Вселенский патриарх приедет на Украину

Вселенский патриарх Варфоломей в августе приедет на Украину на празднование 30-летия независимости страны. Об этом 27 мая сообщил глава офиса президента Андрей Ермак, передает «Интерфакс — Украина».

Ермак на встрече с епископом Константинопольской православной церкви, митрополитом Халкидонским Эммануилом заявил, что вся Украина с нетерпением ждет приезда Варфоломея. Он заверил, что власти сделают все, чтобы визит «состоялся на самом высоком уровне».

Ермак передал вселенскому патриарху приветствие от президента Владимира Зеленского и благодарность за поддержку Украины. Он добавил, что в республике все конфессии чувствуют себя свободно, а Зеленский «не использует церковь в политических целях».

Митрополит Эммануил выразил уверенность, что ожидаемый визит Варфоломея пройдет наилучшим образом. Он отметил, что Константинопольская православная церковь молится за завершение войны в Донбассе.

В декабре 2018 года была создана Православная церковь Украины, которая объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). В начале января 2019-го Варфоломей передал ей томос об автокефалии. Через несколько месяцев почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.