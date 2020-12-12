Украинская церковь заявила о попытке захватить ее храм

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) заявила, что ее храм в селе Михальча Черновицкой области пытались захватить представители Православной церкви Украины (ПЦУ), созданной в 2018 году. Об этом сообщается на сайте УПЦ.

Утром в субботу, 12 декабря, в Черновицкой епархии заявили, что сторонники ПЦУ выбивают двери храма. Они проникли на территорию религиозного объекта и распылили газ из баллончика в лицо верующим, рассказали очевидцы. При этом полиция сначала не пускала прихожан УПЦ к храму.

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В итоге в епархии сообщили, что церковь удалось отстоять. В прошлый раз представители ПЦУ пыталась захватить ее в ноябре 2019 года.

Православная церковь Украины была создана на объединительном соборе в декабре 2018 года. В начале января 2019-го Константинопольский патриарх Варфоломей передал ей томос об автокефалии. ПЦУ объединила представителей неканонических Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Однако уже через несколько месяцев почетный украинский патриарх Филарет (Денисенко) объявил о восстановлении УПЦ КП.

В ноябре 2020 года стало известно, что Синод Кипрской православной церкви признал ПЦУ.